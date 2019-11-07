Москва, 7 ноября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. За четыре года увеличилось количество жителей России, считающих, что смертную казнь нужно восстановить. Если в 2015 году о возврате говорили 31% опрошенных, то в 2019 году их число выросло до 33%. Таковы данные опроса «Левада-центра».

Стефано Усси. Казнь. XIX век

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По мнению 16% респондентов, следует расширить применения смертной казни. С 27% до 21% уменьшилось число граждан, которые предлагают сохранить нынешнее положение (исполнение смертных приговоров приостановлено).

За отмену смертной казни полностью в России выступают 19% (в 2015 году — 14%). 12% затруднились ответить.

Опрос проведен 24—30 октября 2019 года. Опрошены 1616 респондентов старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) считает, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в России для террористов и педофилов необходимо вынести на референдум.

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