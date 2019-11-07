Москва, 7 ноября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В центральной части России ожидается существенное понижение температуры, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Похолодание

По ее словам, через центральные области страны проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу текщей недели придет северный антициклон, а температура в центральных областях существенно понизится.

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Так, наиболее холодная погода ожидается в субботу, 9 ноября. Ночью ожидается −1…+4 °С, днем — +3…+8 °С, рассказала Першина «Российской газете».

Напомним, 5 ноября Гидрометцентр сообщил о том, что в Москве был побит температурный рекорд, который держался с 1922 года. Температура воздуха в этот день поднялась на 10,6 °С, что на 0,3 °С больше, чем было зафиксировано в начале прошлого века.

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