Москва, 7 ноября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пока не дал своего ответа на приглашение его в Москву на празднование 75-летия Победы Красной Армии над нацистской Германией. Об этом 7 ноября рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Нет, пока ответ не получен», — приводит ТАСС ответ Ушакова на вопрос о том, приедет ли американский лидер в Москву 9 мая 2020 года на празднование Дня Победы.

Также помощник президента РФ напомнил, что во время беседы лидеров России и США в Осаке Трамп «достаточно позитивно» отреагировал на такое приглашение.

«Но конкретного ответа мы еще не получали», — сказал Юрий Ушаков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу из США Дональда Трампа в Москву на торжества в честь Дня Победы.