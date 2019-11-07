Анкара, 7 ноября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить обстановку в Сирии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер заявил 7 ноября на пресс-конференции в Анкаре.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

«Вчера вечером я провел переговоры с Трампом (президент США Дональд Трамп). После этого я также проведу переговоры с Путиным для того, чтобы оценить обстановку (в Сирии)», — заявил Эрдоган.

Также он подчеркнул, что Турция будет выполнять свою часть достигнутых соглашений «до конца» и не отступит от меморандума.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в Анкаре, что курдские военные формирования не ушли с северо-востока Сирии.