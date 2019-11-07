Белгород, 7 ноября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. К концу 2022 года в Белгородской области планируют получать 12 тысяч тонн яблок в год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Для этих целей в Новооскольском городском округе заложат яблоневый сад площадью более тысячи гектаров. Первые саженцы уже привезли в регион из польского питомника.

Игорь Эммануилович Грабарь. Яблоки

В регионе приняли программу поддержки садоводства: к 2026 году планируется производить один миллион тонн семечковых и косточковых культур. Для этих целей под Новым Осколом создадут яблоневый сад интенсивного типа с капельным орошением. Сейчас начата осенняя закладка на площади 50 га, в польском питомнике закуплены саженцы пяти популярных сортов. В торговые сети производитель яблок выйдет под собственным брендом.

Общая площадь сада с начала реализации проекта составит 130 га, к 2022 году планируется засадить деревьями 973 га.