Москва, 7 ноября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Центробанк отмечает возможность перехода к более мягкой денежно-кредитной политике в ближайшие годы, однако это не значит, что регулятор будет постоянно снижать ключевую ставку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.

Minsvyaz.ru Эльвира Набиуллина

«С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остаётся потенциал для смягчения. И даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются. Но, конечно, мы не будем принимать решение автоматически, торопясь опустить (ключевую) ставку как можно ниже», — заявила Набиуллина.

Так, перед каждым заседанием совета директоров регулятор намерен изучать ситуацию на рынке и влияние на неё предыдущих решений по изменению показателя, отметила Набиуллина.