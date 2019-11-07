Москва, 7 ноября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Выручка «дочки» американской корпорации Apple в России «Эппл Рус» выросла в 2018 года на 29% по сравнению с 2017 годом и превысила 197 млрд рублей, сообщает 7 ноября РБК со ссылкой на данные аналитического центра TAdviser.

Иван Шилов ИА REGNUM Apple

Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.

На втором месте находится китайская компания Huawei с показателем в 132,3 млрд рублей (+114%). Замыкает тройку лидеров LG Electronics (81,8 млрд, +7%). В пятерку также вошли Samsung (60,3 млрд, +11%) и Google (59,8 млрд, +32%).

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Как сообщало ИА REGNUM, выручка компании Apple за четвертый квартал финансового года, завершившегося в США 28 сентября, составила $64 млрд, что является рекордным для неё показателем.

По словам главы компании Тима Кука, соответствующие показатели были обеспечены ускорением роста сегментов оказываемых компанией услуг, продаж носимой электроники и iPad.

Напомним, рыночная стоимость Apple достигала максимума, превышающего $1 трлн, в 2018 году. В настоящее время она оценивается примерно в $960 млрд.

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