Тбилиси, 7 ноября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Национальное агентство продовольствия Грузии обнаружило сальмонеллу в курином мясе производства компании ООО «Чирина» (известном в Грузии как «Биу-биу»). По информации пресс-службы агентства, проверка на предприятии была проведена после того, как 21 октября поступило сообщение об отравлении 11 посетителей ресторана «Пивзавод Чемо Карго».

Volker Brinkmann Сальмонелла (электронная микрофотография)

На этом объекте общепита для приготовления блюд использовали куриное мясо украинского производства и производства грузинской компании «Биу-биу». В результате внеплановой проверки и лабораторных исследований образцов куриного мяся было выявлено содержание сальмонеллы в маринованном филе курицы, которое производит ООО «Чирина» (под маркой «Биу-биу»).

Микробиологические нарушения были обнаружены и в образцах куриных окорочков производства украинской фирмы Processing Complex, дистрибьютором которых в Грузии является ООО «Сани».

Критические несоответствия санитарным и гигиеническим нормам были выявлены и в ходе проведенной 25 октября в ресторане «Пивзавод Чемо Карго» внеплановой проверки, в результате которой Национальное агентство продовольствия приостановило здесь производственный процесс.

Магазин, в котором представители ресторана закупили инфицированное мясо курицы, был оштрафован на 1000 лари, а производственный процесс в нем приостановлен решением агентства.

На последнем этапе государственный контроль был проведен на ООО «Чирина», и в результате лабораторных исследований в четырех из пяти взятых образцов продукции была обнаружена сальмонелла.