Новороссийск, Краснодарский край, 7 ноября, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Пожар на нефтебазе в Новороссийске Краснодарского края произошёл утром 7 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 09:04. Первые подразделения пожарных прибыли к месту возгорания в 09:20.

«Установлено, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов. В 09:40 — локализация возгорания на площади 200 кв. м», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

В настоящее время тушение пожара продолжается — в нём задействованы более 90 человек.

По предварительным данным, пострадали пять человек, все отправлены в городскую больницу, сообщили «Кубанские новости».