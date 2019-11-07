Лас-Вегас, США, 7 ноября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Американское ателье Ringbrothers представило на автомобильной выставке Specialty Equipment Market Association (Sema) Show в Лас-Вегасе restomod Camaro 1969 года под названием Valkyrja. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Ringbrothers Restomod Camaro 1969 года

Автомобиль получил V-образную «восьмерку» Wegner Motorsports на 6,8 л и механический нагнетатель Whipple на 2,9 л. Мощность силовой установки составляет 902 л. с. Агрегатируется двигатель с шестиступенчатой коробкой передач Tremec от компании Bowler.

Restomod Chevrolet Camaro 1969 года был создан по заказу из Бельгии. Клиент назвал автомобиль Valkyrja в честь скандинавских дев-воительниц.

Сзади у модели установлен мост John’s Industries. Сообщается, что подвеска машины собрана из составных частей Detroit Speed Engineering. Причем два выхлопных патрубка от компании Flowmaster находятся по центру.

Стоит отметить, что некоторые детали для автомобиля были созданы при помощи 3D-принтера.

Напомним, ежегодная выставка SEMA Show проходит в этом году с 5 по 8 ноября.

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