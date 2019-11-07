Якутск, 7 ноября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В Якутске на митинге, посвященном 102-летию Октябрьской революции, коммунисты своему партийному лидеру Виктору Губареву сделали гастрономический подарок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sakhaday.ru Якутские коммунисты вручили на митинге партийному лидеру Виктору Губареву необычный подарок

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Накануне годовщины Октябрьской революции, 6 ноября первому секретарю якутского рескома КПРФ, зампредседателю Госсобрания Виктору Губареву исполнилось 70 лет. Коллеги по партии в честь знаменательных дат решили сделать партийному боссу вкусный подарок. Они заказали пиццу диаметром 50 см с изображением серпа и молота, которую и вручили на митинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября отмечается 102-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. В городах и населённых пунктах РФ проходят концерты, шествия и митинги.