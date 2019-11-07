Чита, 7 ноября, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Военнослужащего Рамиля Шамсутдинова, устроившего расстрел в военной части в Забайкалье, нужно судить по менее тяжкой статье — об убийстве в состоянии аффекта. Так считает адвокат Руслан Нагиев.

Оноре Домье. Юристы. 1856

По его словам, уголовное дело Шамсутдинова должно быть переквалифицировано, так как убийства могли быть совершены в состоянии аффекта. Для этого нужно опросить самого задержанного о подробностях произошедшего и провести экспертизу, так как в такой ситуации необходимо заключение специалистов.

«Тогда уже можно будет говорить о переквалификации», — сказал Нагиев РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября появилась версия об угрозе изнасилования, которая якобы стала для Шамсутдинова поводом для расправы над сослуживцами. В Минобороны такое предположение назвали «абсолютной ложью».

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