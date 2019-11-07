Пекин, 7 ноября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на необходимости возобновления диалога в Гонконге после пяти месяцев демонстраций, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы говорили обо всем очень свободно», — заявил президент Франции на пресс-конференции после своего визита в Китай.

Перед приездом главы государства в Пекине предупредили, что Гонконг является внутренним делом Китая и не является частью дипломатических дискуссий, которые нужно обсуждать с Францией.

«Первое, что я хочу сделать, — это сказать, что мы поддерживаем всех наших соотечественников, которые живут в Гонконге. Именно по этой причине я поднял эту тему с президентом Китая», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что торговое соглашение между США и Китаем должно учитывать интересы двух стран и их главных партнеров, в том числе Европейского союза.