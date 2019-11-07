Плохой инвестиционный климат РФ объяснили политикой профицитного бюджета
Москва, 7 ноября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Политика накопления запасов, которую проводит правительство РФ, не только гарантирует наступление кризиса, но и делает его последствия особенно разрушительными, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая объяснила низкие темпы экономического роста РФ в том числе и качеством инвестиционного климата в стране.
Внутренние ресурсы для мобилизации экономики РФ, как полагает Григорьев, оказываются заблокированы проводимой экономической политикой, согласно которой главное — это накапливать запасы, чтобы не так сильно упасть в очередной кризис. Однако именно такой подход и выступает гарантией не только наступления кризиса, но и его наиболее разрушительного влияния на российскую экономику.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, к внутренним причинам низких темпов экономического роста РФ относятся проблемы инвестиционного климата, производительности труда, демографическая ситуация, которая ограничивает деловую активность.