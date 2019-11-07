Минск, 7 ноября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. С августа 2016 года по март 2019 года в аэропортах Минска и Гомеля минимум четыре раза приземлялись самолёты, зафрахтованные экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил 6 ноября белорусский ресурс «Сильные новости» со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Три из четырёх визитов были явно связаны с какими-то делами Порошенко на территории Белоруссии, считают журналисты.

Первый рейс по маршруту Киев — Гомель — Киев зафиксирован 11 ноября 2016 года. Аналогичный перелёт состоялся 1 января 2017 года, а 28 марта 2019 года, незадолго до первого тура президентских выборов, самолёт Порошенко марки Cessna летал из Киева в Минск и обратно.

В данный момент сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) получили доступ к документам частной компании, которая занимается перевозками VIP-персон, и изучают личные данные экипажей, пассажиров, а также цели поездок и источники их оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко, в рамках посещения Донбасса, отправился в Харьков на самолёте экономкласса, чем вызвал недоумение и насмешки со стороны пассажиров.