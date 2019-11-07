Барнаул, 7 ноября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Алтайском крае задержали группу аферистов, которых подозревают в серии мошеннических действий, жертвами которых стали более тысячи жителей четырёх российских регионов. О подробностях крупномасштабной операции ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МВД края.

Цитата из кф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

Как отмечается, члены группы «помогали» гражданам оформить кредиты и оставляли их без копейки. При этом роли между участниками были строго распределены.

«Одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников «кол-центра», четвертые отвечали за размещение рекламы в сети интернет, а также сбор денежных средств за мнимые услуги», — отметили в МВД.

В ходе обысков были изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты и другие вещественные доказательства. Деятельность «корпорация» аферистов развернула на территории Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской и Новосибирской областей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, четырёх фигурантов оставили под стражей, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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