Ветхое жильё: Минстрой предлагает варианты и не за счёт граждан
Москва, 7 ноября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. На первый взгляд предложение Минстроя РФ о ремонте ветхих домов за счёт граждан звучит как попытка государства устраниться от проблем с ветхим жильем и переложить всю ответственность на жильцов, но это не совсем так, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Проблемы ветхого жилья
«Многие забывают сказать, что Минстрой предлагает и другой вариант — софинансировать ремонт из регионального или муниципального бюджетов, а также в ускоренном порядке переводить эти дома в статус аварийных.
С последним часто не согласны жильцы, потому что это предполагает их переезд в другие дома, и часто в других районах их города.
Но тогда логика законодателя становится понятной: хочешь оставаться в таком ветхом доме — плати из своего кармана.
А если местные власти согласны, то имеют право вложить и свои деньги», — высказал своё мнение политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, для ветхого жилья — зданий, износ которых превышает 70%, но которые ещё не признаны аварийными — могут быть разработаны специальные программы капремонта. С такой инициативой выступил Минстрой РФ.