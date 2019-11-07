Углич, Ярославская область, 7 ноября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Загрязнение Волги стоками канализации в Угличе Ярославской области связано с крайне неудовлетворительным состоянием городских водопроводных и канализационных сетей. Такой вывод можно сделать из ответов официальных органов на запросы ИА REGNUM.

Любовь Романова Селивановский ручей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат муниципального совета Углича Любовь Романова обратила внимание на то, что в Селивановский ручей текут стоки городской канализации, и он «превратился в зловонную жижу». В государственном предприятии «Северный водоканал» это объясняют аварией на канализационном коллекторе.

«В конце лета этого года было переложено 60 метров самотечного напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Островского. Старую железобетонную трубу заменили на новую трубу ПНД. Большое количество выпавших на днях осадков, а также высокий износ старой железобетонной трубы и повышенная нагрузка из-за того, что ливневая канализация в Угличе совмещена с хозбытовой, спровоцировали дальнейшее обрушение коллектора. Во время обрушения части канализационного коллектора обломками железобетонной трубы, землей и гравием был частично забит приемный колодец у КНС №2, что у Селивановского ручья. Этот колодец принимает большое количество стоков из трёх самотечных коллекторов и отправляет их на КНС №2. Сейчас, во время большого количества осадков, возможно, стоки из колодца через аварийный перелив частично вытекли в Селивановский ручей. Выработка техрешения этой проблемы требует привлечения проектной организации и серьёзного капитального ремонта, связанного с дополнительными затратами», — сообщили в ГП «Северный водоканал».

Как сообщили на предприятии, 7 ноября «Северный водоканал» приступает к перекладке следующего аварийного участка коллектора. Но, видимо, полностью это проблему не решит.

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, «информация из социальных сетей о сбросе стоков от канализационно-насосной станции в городе Углич в реку Волга была направлена в Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора». Это связано с тем, что Волга является объектом федерального экологического надзора.

В самом «Северном водоканале» оправдываются тем, что сети Углича находятся в плохом состоянии.

«Водопроводное и канализационное хозяйство Углича было принято на обслуживание ГП ЯО «Северный водоканал» зимой 2017 года. Сети и сооружения были переданы в крайне неудовлетворительном состоянии. ГП ЯО «Северный водоканал» предпринимает все возможные меры для улучшения качества водоснабжения и водоотведения города. В частности, только за год было переложено более тысячи метров ветхих водопроводных и 114 метров канализационных сетей. Ремонтируются сотни канализационных колодцев, водозаборных колонок, устраняются по 300 утечек за год», — сообщили в ГП «Северный водоканал».

В региональном департаменте ЖКХ и регулирование тарифов сообщили, что Угдлич может принять участие в федеральной программе «Оздоровление Волги». Но она не касается ветхих сетей.

«По действующим критериям выделение денег на замену и ремонт сетей этой программой не предусмотрено. Однако в рамках этой программы планируется реконструкция очистных сооружений канализации в городе Углич. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация», — сообщили в департаменте ЖКХ и регулирование тарифов Ярославской области.

Между тем, жители Углича в социальных сетях добавляют, что канализационные стоки текут в Селивановский ручей уже много лет. Вероятно, авария на коллекторе и обильные дожди лишь усугубили давнюю проблему.