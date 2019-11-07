Тель-Авив, Израиль, 7 ноября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу из США Дональда Трампа в Москву на торжества в честь Дня Победы.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Путин

«Это приглашение было воспринято с интересом. Мы не имеем никаких более подробных сведений о планах президента США на это время», — заявил Рябков российским журналистам, находясь с рабочей поездкой в Израиле, передает РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел РФ также пояснил, в дипломатическом ведомстве полагают, что на торжествах по случаю празднования 75-летия Победы Красной армии над нацисткой Германией логично было бы присутствие лидеров стран, входивших в антигитлеровскую коалицию.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что к участию в параде в честь Дня Победы планируется привлечь парадные расчеты из 20 государств.