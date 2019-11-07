Чебоксары, 7 ноября, 2019, 09:26 — ИА Регнум. У акционерного коммерческого банка «Чувашкредитпромбанк» (публичное акционерное общество) отзывается лицензия на осуществление банковских операций. Соответствующий приказ подписал сегодня, 7 ноября, первый заместитель председателя Банка России, председатель комитета банковского надзора Дмитрий Туллин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kred-bank.ru Скриншот с сайта «Чувашкредитпромбанка»

Отмечается, что лицензию на проведение банковских операций отзывается, в частности, в связи «с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) и 7.2 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Также уточняется, что при принятии решения учитывалось «наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

Согласно данным, представленным на сайте «Чувашкредитпромбанка», уставный капитал составляет 360 026 400 рублей. Акционерами банка являются: акционерное общество «Волжская Инвестиционная Компания» (доля 46,6005%), Чувашская Республика в лице Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (36,2946%), общество с ограниченной ответственностью «Ресурсмаркет» (5,5163%).

Это не первый банкрот-банкрот в Чувашии. Как сообщалоИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года банк «Бизнес для Бизнеса» (Ядрин, Чувашия) признан банкротом. На конец июля 2018 года в рамках работы по взысканию ссудной задолженности с должников банка в суды подано 76 исков на общую сумму 799 102 тыс. рублей.