Санкт-Петербург, 7 ноября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Санкт-Петербург в четверг, 7 ноября, останется на периферии холодного скандинавского антициклона, благодаря чему день будет переменно облачным и на пару градусов холоднее нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

В городе на Неве переменная облачность, без осадков.

«Температура воздуха от — 1 до — 3 градусов, это на 5−6 градусов ниже нормы», — отметил специалист.

Также в городе на Неве в течение дня будет немного ветрено — 4−9 м/с.

«Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 760 мм рт. ст., что около нормы», — резюмировал Михаил Леус.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в свою очередь сообщает, что в этот день в Ленинградской области также ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.

«Температура воздуха ночью от — 3 до — 8 градусов, местами до — 13 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до — 5 градусов, а на востоке местами до — 8 градусов», — отмечают в управлении.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.