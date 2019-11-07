Барнаул, 7 ноября, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Теперь уже бывший директор одного из детских домов в Алтайском крае осуждена сразу по двум статьям, предусмотренным ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Таков итог журналистского расследования редакции ИА REGNUM в котором говорилось об ужасах, творящихся за закрытыми дверями специализированного учреждения.

Цитата из видео Один из детей, избиваемых в детском доме

«Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года осужденная, явно выходя за пределы своих полномочий, для наказания нескольких подопечных в связи с их самовольными уходами из учреждения дала незаконное указание другим воспитанникам причинить им физическую боль.

Выполняя требования должностного лица, трое несовершеннолетних в ее присутствии нанесли шестерым воспитанникам множественные удары, причинив тем самым физическую боль и моральные страдания», — сказано в официальном сообщении старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмилы Рязанцевой.

По её словам, также следователям удалось доказать причастность директора социального учреждения к присвоению и растрате вверенных ей денежных средств и трудоустройство «мёртвой души».

Известно что суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года.

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Напомним, журналистское расследование редакция ИА REGNUM провела в середине 2017 года. В процессе общения с сотрудниками детдома и воспитанниками выяснились невероятные вещи — от применения карательной психиатрии за провинности детей до присвоения значительных сумм государственных средств, выделяемых на содержание детского дома. Арест директора состоялся в начале октября 2017 года. В ходе расследования уголовного дела выяснились и другие эпизоды с истязаниями.

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«Сотрудники следственного управления поистине проявили профессиональный героизм, добывая доказательства вины теперь уже бывшего директора детского дома, работали, не считаясь со временем, проводили десятки опросов очевидцев, в том числе несовершеннолетних», — отметила редактор ИА REGNUM по Алтайскому краю Светлана Шаповалова.

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