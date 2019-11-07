Санкт-Петербург, 7 ноября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. В Петербурге технические неполадки на конечной станции «красной» линии метро «Девяткино» спровоцировали настоящий коллапс утром 7 ноября, из-за чего поезда в обе стороны идут с большим интервалом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Пассажиры в ожидании поезда в метро Петербурга

Напомним, в 7:59 на конечной станции произошел технический сбой из-за чего вход в метро был ограничен сначала в «Девяткино», затем на ближайшей станции «Гражданский проспект».

«Внимание, поезда от «Академической» до «Девяткино» и от «Девяткино» до «Площади Восстания» идут с увеличенным интервалом», — объявляют в метрополитене.

Опаздывающие по делам пассажиры начали искать альтернативные маршруты.