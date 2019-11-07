Москва, 7 ноября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. В Москву возвращается холодная погода, сообщает центр «Фобос».

Борис Кустодиев. Осень (Над городом). 1918

"В столичном регионе, в тылу уходящего на восток циклона, осадки заметно ослабеют, приобретая незначительный и локальный характер, а температурный фон ощутимо понизится», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в Москве облачную погоду с прояснениями, максимальная температура воздуха составит 7 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 8 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 8 м/с.