Хабаровск, 7 ноября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Минфин РФ обещает, что средства на субсидированные перелеты из ДФО в Москву будут выделены до конца 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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О предстоящем выделении денег сообщили на заседании комитета ГД РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В Госдуме опасаются, что граждане не сумеют вовремя приобрести билеты. Поэтому намерены направить обращение к главе правительства Дмитрию Медведеву, пишет Парламентская газета.

В 2020 году финансирование субсидированных перелетов из ДФО и обратно планируется увеличить на 1,985 млрд рублей по сравнению с изначально заложенной суммой. Всего в итоге будет выделено порядка 5 млрд рублей. По словам замдиректора департамента экономики и финансов Минфина Леонида Карасика, дополнительные средства, выделенные в 2019 году, были доведены до получателей поздно, поэтому авиабилетов было продано меньше запланированного объема.

В Госдуме Минфину напомнили, что деньги должны доводиться своевременно, а такие «номера», как «деньги будут выделены во втором полугодии», не пройдут. Карасик заверил, что деньги на 2020 год будут перечислены до конца 2019 года.

Депутаты приняли решение направить Дмитрию Медведеву обращение «О непринятии решения по невыполнению обязательств по обеспечению субсидированных перевозок.

Депутаты требуют, чтобы все обязательства перед дальневосточниками были выполнены своевременно — таково поручение президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники просят отдать перелеты на московские направления азиатским авиакомпаниям, поскольку устали от постоянных отговорок «Аэрофлота», руководство которого утверждает, что дальневосточные направления для него убыточны.