Хабаровск, 7 ноября, 2019, 08:12 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре на митинге, организованном КПРФ в честь годовщины Октябрьской революции, один из ораторов потребовал переименовать проспект Мира в проспект Сталина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

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Коммунисты и их сторонники в городе Юности прошли колонной с красными флагами по городу до площади Ленина. Там состоялся митинг. Во время выступления один из ораторов высказал требование о переименовании проспекта Мира в проспект Сталина. Он напомнил, что в 1938 году проспект ещё не был застроен, но уже носил имя Сталина. Проспектом Мира он стал только в 1961 году.

Коммунисты напомнили, что 18 декабря исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина. К этой дате они и хотят приурочить возвращение проспекту исторического имени. На митинге начали сбор подписей в поддержку инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровские коммунисты впервые 7 ноября не выйдут на демонстрацию, ограничившись митингом.