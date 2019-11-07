Москва, 7 ноября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. В четырёх регионах России прошла спецоперация по задержанию группы злоумышленников, которые «помогали» гражданам оформить кредиты и оставляли их без копейки, сообщает 7 ноября пресс-служба Министерства внутренних дел России.

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«Число потерпевших превышает тысячу человек. В основном это жители Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской и Новосибирской областей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что оформлением липовых справок для получения кредитов занималась организованная группа из 16 человек. Роли между ними были чётко распределены: одни искали граждан, которым требуются деньги, другие убеждали будущих жертв в том, что смогут добиться одобрения кредита в банке, третьи выполняли функции сотрудников «кол-центра», другие отвечали за сбор денежных средств за «услуги».

По факту масштабного мошенничества следователи ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю возбудили уголовные дела в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ.

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