Токио, 7 ноября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония. Об этом 7 ноября сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По информации телеканала, F-16 сбросил «имитационную ракету» за пределами полигона, предназначенного для проведения учебных стрельб и бомбометания. Впоследствии она была обнаружена на частной земле в деревне Роккашо.

Информации о пострадавших или повреждениях от местных властей не поступало. Министерство обороны Японии запросило у американских коллег всю информацию о происшествии.

Представительство военного ведомства США в Японии подтвердило в Twitter потерю учебной ракеты за пределами полигона. Уточняется, что ракета была сброшена с высоты 5 тыс. метров.

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