Трагические события в Беслане мало кого оставили равнодушными. Большое человеческое горе не осталось без внимания и тех, кого называют сектантами и оккультными мошенниками. Когда вся Россия не могла отойти от шока после атаки террористов на Беслан, террористы другого плана нанесли по многострадальному городу второй удар. За денежные компенсации, которое выплачивало государство обездоленным матерям и отцам, последователи Григория Грабового предлагали воскрешать погибших детей. Как бы чудовищно это не звучало, но только теперь общественность начинает просыпаться и выясняется, что секта воскрешения уже распространилась практически по всей территории России. ИА REGNUM обратилось к академику, председателю комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Эдуарду Круглякову, который еще в 2001 году разоблачил "академика" Грабового. Но должен был произойти Беслан, чтобы к его мнению прислушались:

ИА REGNUM: Эдуард Павлович, Вы были первым, кто обратил внимание на деятельность печально известного Григория Грабового. Еще в 2001 году в своей книге "Ученые" с большой дороги" Вы дали оценку его научным открытиям. При каких обстоятельствах Грабовой впервые привлек к себе Ваше внимание?

Книга, которую Вы упомянули, начинается со статьи "Что же с нами происходит?" Там приведено немало фактов, демонстрирующих, какая чудовищная деградация власти и общества происходила в новой России, начиная с 1991 года. В частности, там упомянут случай, когда президент страны (!) Б.Н.Ельцин без всякой экспертизы выделил на извлечение энергии из камня 120 миллионов рублей. Деньги разворовали, энергию из камня, разумеется, не получили.

В качестве заместителя начальника службы безопасности у президента появился генерал Г.Г.Рогозин. Именно он стал покровителем астрологии, парапсихологии, оккультизма и прочей чертовщины в высших эшелонах власти. По-видимому, Г.Г.Рогозин стал продвигать близкого ему по мировоззрению Г.П.Грабового. Узнал я об этом человеке, насколько я помню, в 1997 году. В феврале 1999 года в газете "Наука в Сибири" я опубликовал статью "По следам нечистой силы". Почти одновременно эта же статья с небольшими сокращениями вышла в "Новой газете" под заголовком "Вооруженные нечистые силы - 4". Грабовому в ней была уделена всего одна фраза: "Президентский самолет не может взлететь прежде, чем его не осмотрит экстрасенс Г.Грабовой". В первые годы новой России экстрасенсы стали размножаться, словно тараканы. Они начали внедряться в МЧС и в Министерство обороны. В последнем появилась страшно секретная (иначе нельзя: ученые на смех поднимут) воинская часть №10003, призванная решать совершенно абсурдные с точки зрения науки задачи с помощью... колдунов. Экстрасенсов привечали в Государственной Думе. Просочились они, а среди них и Грабовой, и в окружение президента. Уделять много внимания деятельности Грабового в то время было бессмысленно. По сравнению с Георгием Георгиевичем Рогозиным Грабовой был слишком незначительной фигурой.

ИА REGNUM: Грабовой утверждает, что изобрел некий телепатофон, позволяющий передавать на расстояние мысли и воспроизводить тексты на экране компьютера, а также приборы по управлению погодой и усмирению землетрясений. В какой-то момент к этим "открытиям" добавилась технология воскрешения, а Грабовой назвал себя (или всегда считал) вторым Иисусом Христом, а также новым воплощением Александра Македонского и Александра Невского. Последователи Грабового считают, что имеет место "портретное сходство".

Что касается перевоплощений, то нужно добавить еще Будду, Магомета, Хеопса и даже Атланта. Скромностью Григорий Петрович не страдает.

Теперь о "телепатофоне" и прочих "приборах" г-на Грабового. Серьезно комментировать весь этот бред совершенно бессмысленно. Члены нашей Комиссии не раз поднимали вопрос о необходимости восстановления государственной научной экспертизы. Надо сказать, что в последнее время кое-какие сдвиги в этом деле наметились. Так вот, попади эти "приборы" на экспертизу, ни один из них ее бы не прошел. В качестве важного аргумента в пользу работоспособности упомянутых "приборов" он мог бы представить патенты, полученные на них. Такой аргумент может действовать на многих наших наивных сограждан. В самом деле, в советские времена патенты (тогда они назывались авторскими свидетельствами) были чем-то вроде знака качества. Увы, сегодня ситуация радикально изменилась. Патенты выдаются на любую ахинею. Вот вам пример официального патента Российской Федерации "Симптоматическое лечение заболеваний с помощью осиновой палочки в момент новолуния для восстановления целостности энергетической оболочки организма человека". К сожалению, подобных патентов в постсоветской России выдана не одна сотня.

Возвращаясь к теме Грабового, должен сказать, я что всерьез выступил в СМИ по поводу одного из "приборов" г-на Грабового, когда мне стало известно о его участии в подземных испытаниях ядерного оружия в Семипалатинске и о "кристаллическом модуле", с помощью которого Грабовой в два раза снижал силу взрыва. Применение же нескольких приборов могло "занулить" взрыв. Конечно, очевидная бредовость этой истории ясна каждому физику, но поскольку "кристаллические модули" могли проникнуть на атомные электростанции для замены существующих систем безопасности (при наших нравах и такое возможно), я обратился с официальными запросами к научным руководителям ядерных центров (Челябинск-70 и Арзамас-16) академикам Е.Н.Аврорину и Ю.А.Трутневу с просьбой прокомментировать историю с участием Грабового в ядерных испытаниях в Семипалатинске. Как и ожидалось, никакого участия в испытаниях этот господин не принимал. Да и о "кристаллическом модуле" руководители испытаний никогда не слышали. Так в первый раз мне удалось уличить г-на Грабового в жульничестве.

ИА REGNUM: Главный конёк Грабового - прогнозирование катастроф. Он якобы "предотвратил по суммарному ущербу не один Чернобыль". А сам Чернобыль спрогнозировал "еще студентом", однако боялся, что "безвестного студента приняли бы просто за сумасшедшего". Развернута широкая доказательная база. И теперь, стало быть, Грабовому боятся нечего. Откуда берутся многочисленные акты и протоколы проверок способностей Григория Грабового якобы со всей очевидностью подтверждающие его возможности?

Что касается прогнозирования катастроф, то Грабовому и Ко вскоре придется проводить конференцию по разделу сфер влияния как в свое время это сделали "дети лейтенанта Шмидта". Слишком много скопилось в России подобных "специалистов". Их "художества" я не раз описывал в своих статьях и интервью, даже ввел термин - новая распутинщина. Увы, ответственность за раскручивание всего этого жулья не в последнюю очередь несут СМИ. Каждый из новоявленных пророков что-нибудь да предсказал: гибель парома "Эстония" на Балтике, гибель самолета "Руслан" под Иркутском, гибель подводных лодок "Комсомолец" и "Курск" и так далее. Даже гибель Гагарина была предсказана. Правда, узнаем мы об этих удивительных пророчествах почему-то задним числом, хотя нас пытаются убедить, что факты предсказаний надежно засвидетельствованы. Но в таком случае, господа прорицатели, что же вы не публикуете свои пророчества до того, как они свершились? Ответ простой: потому что ничего этого на самом деле нет. Что же касается актов и протоколов, то за отдельную плату вам и не такое удостоверят. Не буду развивать это тему, но замечу, что свидетели, подписывающие подобные справки, часто сами кровно заинтересованы в лжесвидетельствах. Их интерес связан с так называемым откатом. Это явление можно объяснить и более строго: коррупция.

ИА REGNUM: Первые проверки документов, которые при всякой удобной возможности демонстрирует Григорий Грабовой в свою пользу, привели к скандалу: в посольстве Казахстана обещали расследовать факт подделки подписи президента своей страны. Как часто псевдоученые прибегают к фальсификации документов? Кто и когда понес наказание за подобное в соответствии с действующим законодательством?

Фальсификации для лжеученых - типичное явление. Могу привести на этот счет множество фактов, но давайте лучше вернемся к нашему главному герою. В солидном фолианте под названием "Ученые Российской академии естественных наук", членом которой состоит Григорий Петрович Грабовой, говорится о том, что он является доктором технических и доктором физико-математических наук, профессором, почетным академиком Российской академии космонавтики, академиком Нъю-Йоркской академии наук, академиком Итальянской академии наук, академиком Международной академии информатизации и т.д.... Ничего не скажешь, внушительный список. Но давайте разберемся, все ли в этом списке соответствует действительности? Контроль за защитами диссертаций и присвоением ученых званий в нашей стране осуществляет единственная организация: Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК). Так вот на свой запрос в ВАК я получил ответ: Г.П.Грабовой никаких диссертаций не защищал. Соответственно, он не является ни доктором наук, ни профессором. Это ложь. Через итальянских ученых я выяснил, что г-н Грабовой не состоит в Итальянской академии наук. Это еще одна ложь. Что же касается Нью-Йоркской академии наук, то для вступления в ее члены требуется заплатить 100-150 долларов. За сомнительную честь вступления в Международную академию информатизации (бывшая "Мосгорсправка") тоже нужно платить, поэтому в то, что г-н Грабовой - академик МАИ могу поверить. Многие уважаемые ученые, угодившие в МАИ, стремятся не афишировать свою причастность к этой академии: им неудобно.

Что касается Вашего вопроса об ответственности перед действующим законодательством, то оно, на мой взгляд, скорее бездействующее. Во всяком случае, мне не известны факты привлечения крупномасштабных аферистов-лжеученых к уголовной ответственности. А привлекать их есть за что.

ИА REGNUM: Освещение деятельности Грабового в СМИ - разговор особый. Начиная с середины 1990-х по всей России на рекламной и редакционной основе начинают размещаться статьи, поддерживающие псевдоученого. В изданиях посолиднее публикуются многочисленные протоколы и акты проверок его способностей. В т.н. "жёлтых" - чтиво попроще. В 2000 году псевдоученый вел программу на ТВ-6: "Григорий Грабовой. Формула здоровья". Согласно оценкам экспертов, PR в российских СМИ, начиная с 1995 года, Грабовой потратил сумму, равную двум миллионам долларов. В Беслане после начала выплат компенсаций за погибших родственников в городе появились люди, называвшие себя последователями Грабового. Эти последователи предлагали воскрешение детей за 39.000 руб. Важно то, что сам Грабовой открыто признал корреспонденту "Известий", что у него в "Беслане есть ученик, Кириллов Юрий Николаевич". И, как мы знаем, именно этот человек читал лекции о воскрешении за 39.000 рублей. Те же "Известия" посетили одну из таких лекций вместе с пастором Петром Луничкиным. Хотелось бы зачитать то, что можно назвать "моментом истины": "Петр Луничкин встал со своего места и рассказал историю про одних несчастных родителей, у которых погиб ребенок. Они отдали Грабовому последние деньги, чтобы он его воскресил. Деньги взяли, а по прошествии времени объявили, что душа ребенка не хочет возвращаться обратно". Эдуард Павлович, как такое возможно?

Если вы внимательно просмотрите, что писали наши СМИ в последние 10-15 лет, то вы придете к выводу, что в значительной степени именно они породили грабовых. Ведь не проходило дня, чтобы СМИ не высасывали из пальца очередную страшилку, с помощью которых в погоне за пресловутым рейтингом шло систематическое оболванивание народа. Все это создавало почву для появления ловких проходимцев. Григорий Петрович Грабовой - лишь один из них. У меня практически готова очередная книга, где будут представлены десятки подобных грабовых. Впрочем равнять его с другими не совсем правильно. Прочие мошенники обирают бизнесменов, обманывают государство, обманывают больных людей, подсовывая им пустышку в качестве универсального средства от различных болезней. Но забирать последние деньги у людей, испытавших страшную трагедию и лишившихся своих близких, под несбыточные обещания... я не представляю, как до такого может дойти человек.

ИА REGNUM: Технологию воскрешений Грабовой продвигает под эгидой своей научной деятельности, а известный сектовед Александр Дворкин заявил, что "Грабовой создал тоталитарную и малоизученную секту". По нашим сведениям, сумма 39.000 руб. - это только первый взнос в организацию Грабового, сплочение членов которой происходит на почве горя утраты близкого человека. Как часто псевдонаучная деятельность перерастает в ту, которая подпадает под определение сектантской?

Прежде всего, замечу: то, что делают Грабовой и его единомышленники, ни малейшего отношения к науке не имеет. Теперь по поводу Вашего вопроса. До сего времени сектантством нашей комиссии заниматься не доводилось. Это первый случай. Подпадает эта деятельность под сектантскую или нет, судить не берусь, но мне совершенно ясно, что деятельность Грабового и его "учеников" не только глубоко аморальна, но и преступна. Ведь, как минимум, мошенничество здесь просматривается. Вот только не могу понять, чего дожидается прокуратура?