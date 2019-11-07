Омск, 7 ноября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. В XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана примет участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Скриншот со страницы Олега Хорохордина, Vk.com Олег Хорохордин участвует в российско-казахстанском форуме

6 ноября руководитель региона опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию крыла летящего самолёта.

«На XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана», — подписано фото.

Напомним, по территории Республики Алтай проходит государственная граница РФ с Казахстаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Омске стартовал XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Ожидается визит в Омск президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: Российско-казахстанский форум: Путин и Токаев в Омске — трансляция