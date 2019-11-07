Петропавловск-Камчатский, 7 ноября, 2019, 06:42 — ИА Регнум. Лавинная опасность объявлена в горных районах Камчатки. Предупреждение будет действовать с 8 по 10 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Scientif38 Лавина

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Большие снежные массы в этот период могут сойти на территории Кроноцкого заповедника, семи муниципалитетов, а также в районах вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и в бассейне реки Паратунка.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла.