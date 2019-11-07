Владивосток, 7 ноября, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Район бухты Успения, как и другие морские районы, прилегающие к юго-восточному побережью Приморья, свободны от северокорейских браконьеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тихоокеанском погрануправлении ФСБ России.

Programmes.putin.kremlin.ru Белуха

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В бухте Средняя на юге Приморья завершается погрузка оставшихся белух на борт научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский», пишет Комсомольская правда. Отпускать белух будут в бухте Успения, примыкающей к Лозовскому заповеднику.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за плохих погодных условий временно была прекращена погрузка оставшихся в «китовой тюрьме» белух на борт научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский».