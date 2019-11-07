Чита, 7 ноября, 2019, 06:13 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где по-прежнему велик дефицит врачей различных специальностей, на средства Резервного фонда правительства РФ приобретён передвижной лечебно-диагностический комплекс стоимостью чуть более 12,6 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, более тысячи жителей труднодоступных сел Красночикойского района уже воспользовались его услугами.

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«Красночикойский район — один самых протяженных по территории. Расстояние между отдаленными селами может составлять 200 и более километров. Врачей всегда ждут. В составе медицинских мобильных бригад обязательно присутствует педиатр, невролог, терапевт и другие специалисты разных профилей. Комплекс оборудован не только местом для приема пациентов, но и для выполнения различных диагностических исследований, также существует возможность забора материала на лабораторные исследования», — пояснил главный врач Красночикойской центральной районной больницы Максим Сенечев.

По его словам, оборудование комплекса позволяет выполнять УЗИ, суточное исследование ЭКГ, спирографию, а также исследования по определению уровня гликемии, холестерина крови и многое другое. Всего мобильный комплекс совершил выезды более 32 раз. Его техническая база позволяет использовать комплекс в сложных дорожных условиях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2019 г. министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников назвал катастрофическим отток медицинских работников в регионе. По словам чиновника, особенно сильно в Забайкалье ощущается нехватка врачей-терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов, а также узких специалистов.

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