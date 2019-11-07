Омск, 7 ноября, 2019, 06:01 — ИА Регнум. В Омске начался второй день работы XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Omskportal.ru На Российско-казахстанском форуме

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на 7 ноября в Омске запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Главы государств проведут отдельную встречу, обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

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Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стартовал в Омске 6 ноября. В первый день работы форума было подписано 17 документов о сотрудничестве.