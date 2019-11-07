Москва, 7 ноября, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Эскизный проект ракетного комплекса «Союз-5», который придёт на замену украинскому «Зениту», будет подготовлен в конце 2020 года, на год позже, чем планировалось. Об этом 7 ноября сообщает РИА Новости.

Ракета-носитель «Зенит»

Разработка новой российской ракеты началась в 2016 году. Контракт на создание комплекса «Союз-5» между Роскосмосом и РКК «Энергия» был заключён в июле 2018 года, его стоимость составила 61,2 млрд рублей.

Изначально предполагалось, что эскизный проект будет подготовлен к концу октября 2019 года, однако сейчас этот срок сдвинули ровно на год. Первый пуск нового носителя с космодрома Байконур планируется в 2023 году.