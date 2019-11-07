Пекин, 7 ноября, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии после визита в Грецию, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

Китайский лидер посетит Грецию по приглашению президента страны Прокописа Павлопулоса, а затем по приглашению президента Бразилии Жаира Болсонару отправится в Бразилию для того, чтобы принять участие в 11-м саммите БРИКС, который пройдёт с 10 по 15 ноября, сообщила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

Напомним, что в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Первый саммит — тогда ещё БРИК — прошёл 16 июня 2009 года в Екатеринбурге, а последний на данный момент, десятый — в столице ЮАР Йоханнесбурге.