Владивосток, 7 ноября, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Следственный комитет по Приморью возбудил в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва ещё одно уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dr. Leonid Kozlov Игорь Пушкарёв

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По мнению Приморского УФАС России, МУП «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-Авто», аффилированное с коммерческими структурами Игоря Пушкарёва, заключили соглашение на техническое обслуживание и ремонт городских автобусов, а также договор на осуществление пассажирских перевозок без проведения торгов, что привело к ограничению конкуренции для других участников рынка, пишет Вести Приморье.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 и ч.4 ст. 160 УК РФ, по факту злоупотребления должностным лицом администрации Владивостока своими полномочиями. По мнению следователей, такие действия администрации Владивостока позволили компании ООО «Флагман-Авто» получить незаконный доход в размере более 54 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие полагает, что Игорь Пушкарёв организовал приобретение автобусов для городского транспортного предприятия без процедуры торгов.