Хабаровск, 7 ноября, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Иван Пиляев (ЛДПР), ставший депутатом Госдумы РФ от Хабаровского края в сентябре 2019 года, пообещал «остановить безобразие с ростом цен на бензин», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

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Иван Пиляев, занявший в Госдуме РФ место, освободившееся после избрания Сергея Фургала губернатором Хабаровского края, заявил, что намерен всерьёз разобраться с ростом цен на бензин. Региональное ИА «ДВ-Новости» отмечает, что, несмотря на то, что цель такая недостижима практически, Пиляев не теряет оптимизма.

«Страна богата нефтью и газом. Так почему на Дальнем Востоке, где есть перерабатывающие заводы, такие высокие цены на бензин? Для начала нужно остановить это безобразие, чтобы Антимонопольная служба проверила законность повышений цен. Насколько мне известно, в Хабаровском крае за год уже шесть раз повышались цены на бензин, — заявил Иван Пиляев.

Как сообщало ИА REGNUM, на АЗС Хабаровского края шестой раз за год повысились цены на бензин.