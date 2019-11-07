Вашингтон, 7 ноября, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой будет подписано торговое соглашение, может быть перенесена на декабрь, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме, пожелавший остаться неизвестным.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По его словам, остается вероятность, что первый этап торгового соглашения может быть не подписан вовсе. Однако источник утверждает, что сделка скорее будет заключена. В качестве возможного места встречи лидеров США и Китая он назвал Лондон, где Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться после саммита НАТО 3−4 декабря. Подчеркивается, что встреча в Лондоне рассматривается исключительно как один из вероятных вариантов.

Как сообщало ИА REGNUM, подписание первого этапа торгового соглашения между США и Китаем планировалось на саммите АТЭС в Чили в середине ноября. Однако из-за массовых протестов в стране чилийские власти решили отменить проведение саммита. Позднее президент США Дональд Трамп не исключил, что встреча с Си Цзиньпином может состояться и в Соединенных Штатах.