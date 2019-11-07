Кемерово, 7 ноября, 2019, 04:57 — ИА Регнум. В совете народных депутатов Кемеровской области прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как уточняет «Газета Кемерова», обсуждалось на слушаниях в том числе повышение зарплат работникам бюджетной сферы и работникам органов государственной власти Кузбасса.

По словам заместителя губернатора Кемеровской области Игоря Малахова,"предусматривается, что именно фонд оплаты труда будет увеличен на 3,8%». Повышение оплаты труда ожидается с 1 января 2020 года.

Как уточнили ИА REGNUM в кузбасском парламенте, следующим шагом в бюджетном процессе, после публичных слушаний, станет бюджетное послание губернатора — 14 ноября. Тогда же, на 19-й сессии, законопроект об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет рассмотрен в первом чтении. Окончательное принятие бюджета состоится 11 декабря.