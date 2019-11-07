Пекин, 7 ноября, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Комплексные пожарно-спасательные силы Китая совершили более 1,2 млн спасательных миссий за первый год своего функционирования, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

U.S. Marine Corps Тушение пожара

Спасатели эвакуировали с спасли более 660 тыс. человек в крупнейших чрезвычайных ситуациях с момент создания объединенной структуры год назад, сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР Шэнь Чжанли во время пресс-конференции.

Было собрано за это время 27 команд профессиональных спасателей, которые специализируются на землетрясениях, происшествиях в горах, на воде, в воздухе, а также шесть команд, имеющих дело с трансграничными лесными и луговыми пожарами. Всего в объединенной службе работают около 200 тыс. бывших пожарных, лесников и сотрудников вооруженной полиции, а также 14 тыс. новобранцев.