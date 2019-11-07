Кемерово, 7 ноября, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Сообщение о выстрелах возле одного из домов в Центральном районе Кемерова поступило в дежурную часть полиции около 19:30 (время местное) 6 ноября, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кузбассу, комментируя покушение на убийство известного в регионе адвоката.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

В информации говорилось, что один мужчина выстрелил в другого, выходящего из здания, и попытался скрыться.

«Его задержали охранник организации и ставший очевидцем произошедшего сотрудник охранно-конвойной службы УМВД России по Кемерово. Пострадавший был доставлен в больницу», — уточнили в управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, потерпевшим оказался сопредседатель коллегии адвокатов «Регионсервис» Сергей Учитель. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, что, как ранее заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, основной негативный криминальный фон в регионе создают 24 исправительные колонии.

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