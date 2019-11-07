Благовещенск, 7 ноября, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Об открытии продаж льготных билетов на линии Благовещенск — Москва объявила на своём сайте авиакомпания Pegas Fly, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт в небе

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Так, согласно предоставленной авиакомпанией информации, льготы на перелёт в Москву и обратно предоставляется жителям Приамурья младше 23 лет и старше 55−60 лет, а также инвалидам некоторых категорий — для этой группы льготников стоимость билета составит 6 400 рублей, для детей билет будет стоить 4 800 рублей.

Вылеты из Благовещенска в Москву осуществляются пять раз в неделю. На этом маршруте работают пассажирские самолёты Boeing 767−300. По субсидии из Благовещенска в Москву пассажиров возят также «Уральские авиалинии», «Сибирь S7» и «Северный ветер».

Как сообщало ИА REGNUM, после ряда скандалов, связанных с невыполнением авиаперевозок по льготам, Минвостокразвития признал этот факт.