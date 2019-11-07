Нанкин, Китай, 7 ноября, 2019, 04:26 — ИА Регнум. От умеренной до серьезной засуха обрушилась на множество районов провинции Цзянсу на востоке Китая с начала нынешней осени, сообщили в местной метеорологической обсерватории, передает 6 ноября агентство Синьхуа.

Засуха

В городах, включая Нанкин, Чжэцзян, Чанчжоу и Янчжоу, выпало менее 10 мм осадков за прошедшие 50 дней, что является рекордно низким показателем с 1961 года за указанный период. Провинция пострадала от высоких температур и нехватки осадков с марта. Средний уровень осадков с 1 марта по 29 октября составил 653,3 мм, что на 24% меньше, чем в нормальный год.

Спутниковый метеорологический мониторинг также показал снижение уровня воды в трех крупнейших реках провинции. Согласно проведенному анализу, засуха может быть связана с Эль-Ниньо (колебанием температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана).