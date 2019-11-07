Ольгинский район, Приморский край, 7 ноября, 2019, 04:12 — ИА Регнум. В Японском море 7 ноября продолжается поиск пропавших 26 октября рыбаков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приморского края.

Alex Beltyukov Самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России

В поиске, охватившем более 12 тысяч квадратных километров морской акватории, участвуют самолет-амфибия Бе-200, судно «Спасатель Кавдейкин» и гидрографические суда Тихоокеанского флота.

Поиски рыбаков, пропавших в Ольгинском районе Приморского края, ведутся с 27 октября. Рыбаки вышли в море на двухмоторном катере и в назначенное время не вернулись на берег.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября с борта самолёта-амфибии Бе-200 было замечено перевёрнутое судно, опознать которое не удалось.

Направленное к нему судно «Спасатель Кавдейкин» с сотрудниками Сахалинского спасательного центра на борту в ходе поисков 6 ноября также не смогло обнаружить замеченный с воздуха объект из-за большого волнения, достигающего 1,5−2 метра.