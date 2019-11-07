Вашингтон, 7 ноября, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Преемник ликвидированного главаря группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакра Аль-Багдади долго не проживёт. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба госдепартамента США, которая приводит слова представителя ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Высокопоставленный сотрудник Госдепа отметил, что если новый лидер организации пребывает в Ираке или в Сирии, то у него осталось мало времени на этом свете.

По словам американского чиновника, происхождение и личность преемника аль-Багдади пока неизвестны, но у властей США есть небольшой объём информации по новому главарю террористов.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении Абу-Бакра аль-Багдади.