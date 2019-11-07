Партизанск, Приморский край, 7 ноября, 2019, 03:25 — ИА Регнум. В Приморском городе Партизанске при пожаре в жилом доме пожарные эвакуировали двух человек без признаков жизни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

25.mchs.gov.ru Тушение пожара

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По информации пожарных, огонь охватил все помещения квартиры, площадь возгорания составила 45 кв. м., при этом пожаром были объяты и два балкона. Эвакуированных людей пожарные передали медикам, однако спасти их не удалось. Предположительно, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии правоохранители возбудили уголовное дело для расследования причин пожара в жилом доме, где от огня погибли женщина и двое детей.