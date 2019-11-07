Франкфорт, США, 7 ноября, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Действующий губернатор американского штата Кентукки Мэттью Бевин заявил о необходимости частичного пересчета голосов на губернаторских выборах. Об этом говорится в заявлении его избирательного штаба.

Alexrk2 Штат Кентукки

По мнению избирательного штаба, разрыв между республиканцем Мэттью Бевином и его соперником демократом Энди Беширом является незначительным, чтобы однозначно определить победителя. При этом штаб уверяет, что в ходе голосования поступали сообщения о нарушениях. Поэтому команда Бевина настаивает на проведении частичного пересчета голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября кандидат от Демпартии США Энди Бешир назвал себя победителем на губернаторских выборах в штате Кентукки. По официальным данным, Бешир набрал 49,2% голосов, его соперник Бевин — 48,8%.