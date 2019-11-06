Мехико, 7 ноября, 2019, 02:55 — ИА Регнум. За убийством группы граждан США на севере Мексики может стоять преступное сообщество «Линеа», заявил глава генштаба мексиканского минобороны Омеро Мендоса.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

По его версии, в районе, где произошло убийство, неоднократно происходили столкновения боевиков «Линеа» с конкурентами из группировки «Саласар», связанной с наркокартелем «Синалоа». После стрельбы «Линеа» отправила часть своих членов к границе штатов Сонора и Чиуауа, чтобы не допустить проникновения конкурентов на их территорию. Предполагается, что именно эти боевики и убили девятерых человек. Тем не менее родственники погибших не считают эту версию правдоподобной.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября на границе штатов Сонора и Чиуауа были убиты три женщины и шесть детей из мормонской общины, имевшие гражданство США и Мексики. Позднее, 6 ноября, президент США Дональд Трамп предложил мексиканским властям помощь американских войск в борьбе с наркокартелями. От помощи Соединенных Штатов президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался.