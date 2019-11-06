Вашингтон, 7 ноября, 2019, 02:44 — ИА Регнум. На этапе подготовки телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским была предпринята попытка ограничить число присутствующих при переговорах представителей американских ведомств. Об этом 6 ноября пишет газета The Washington Post.

President.gov.ua Дональд Трамп и Владимир Зеленский

О попытке влиять на подготовку переговорного процесса стало известно из показаний временного поверенного в делах США в Киеве Уильяма Тейлора, которые он дал под присягой американским конгрессменам. Из них следует, что ключевую роль в этом вопросе сыграл посол США при ЕС Гордон Сондланд.

Напомним, телефонные переговоры Трампа с Зеленским состоялись 25 июля. В США из-за них разгорелся крупный скандал, поскольку из расшифровки переговоров следует, что американский лидер пытался убедить нового президента Украины начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.